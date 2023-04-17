عقيص: القضاء مُطالب بحماية نقابة المحامين كمعقل للحريات العامة

غرّد النائب جورج عقيص عبر تويتر: “لن اصوت في تشرين المقبل الا للمرشح الى مركز نقيب المحامين في بيروت الذي يتعهّد علنا بالرجوع عن التعديلات التي اقرها مجلس النقابة الحالي على النظام الداخلي، والمضيّقة لحرية التعبير، والذي يتعهد وبالوقت نفسه بملاحقة المحامين المخلّين بآداب المهنة، فيطلق في آنٍ معًا الحرية التامة للمحامين الملتزمين آداب المهنة والملاحقة الصارمة بوجه المخلّين.”

وأضاف: “اننا اذ اقررنا للقاضي حق التعبير عن الرأي ضمن اقتراح القانون المتعلق باستقلالية القضاء، وهو الملقى عليه تاريخيًّا موجب التحفظ، لن نقبل بالتضييق على المحامين وفرض موجبات قاسية عليهم لا نتسجم مع رسالتهم.”

واعتبر عقيص أنّ “المطلوب من القضاء الناظر بالطعن المقدم ضد قرارات النقابة الانتصار للحرية، وحماية نقابة المحامين كمعقل للحريات العامة”، مضيفًا: الحرية ارثنا ورأسمالنا، التعسف باستعمالها من قبل البعض ممجوج وقابل للتصحيح والتعويض، اما خنقها بالمطلق وربطها باستنساب النقيب، فأمر اخطر واعمق وادهى.”