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عقيص: المشهد كارثي بكل معنى الكلمة في احياء زحلة

14 - مايو - 2021
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “الاذلال لأهالي زحلة في سبيل حصولهم على بضع ليترات من مادة البنزين من محطات زحلة بلغ حدّاً لم يعد ممكناً السكوت عنه. المشهد هذا الصباح كارثي بكل معنى الكلمة في احياء زحلة”.

وأضاف في بيان: “سألتقي في الساعات المقبلة النقيب جورج البركس لبحث الحلول المتوفرّة. يبدو ان جميع السلطات المعنية عاجزة عن وقف التهريب وضبط التوزيع، واللبناني متروك لقدره من قبل سلطاته”.

وقال: “لن أعدم وسيلة لتخفيف بشاعة هذا المشهد، وانت كنت لا املك الحلول ولا السيطرة عليها، ولكنني سأسعى كما دائماً للوقوف الى جانب الزحليين في معاناتهم المتعددة الأوجه”.

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