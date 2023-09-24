عقيص: النزوح السوري أصبح احتلالًا

أوضح عضو “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أنّ “هناك مشروعان متواجهان في لبنان وإن تنازلنا سابقاً في الدوحة واتفاق معراب إلا اننا لن نتنازل بعد اليوم”.

ورأى عقيص، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنّ “يجب على الشعب اللبناني أن يصمد ويقف مع الفريق السيادي الذي يرغب في المؤسسات وبناء الدولة”.

وحول الانتخابات الرئاسية، قال: “إما أن نتفق على رئيس ننتخبه وندعمه طيلة عهده وإما أن نذهب لانتخابات في مجلس النواب وهناك مرشخان حتى الآن”.

وعن الحديث عن تبني قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، أكد عقيص أنّ القوات لا تمانع اذا كان توافقيا ويمكن تعديل الدستور”.

واشار الى أنّ “الدستور واضح ومجلس النواب هو هيئة ناخبة في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية وتشريع الضرورة الذي مشينا به سابقا، رأينا انه كان خطأ وبالتالي يجري تصويب الموقف السياسي”.

كما تطرّق عقيص الى الوجود السوري في لبنان، معتبرًا أنه “لم يعد نزوحا سوريا بل أصبح احتلالا وهي اول مرة منظمات وجهات اممية ودولية ترعى احتلال دولة لدولة اخرى ولا يوجد قرار سياسي لبناني واضح لمواجهة هذا النزوح واخذ اجراءات حازمة”.