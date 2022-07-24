عقيص: النّاس ستقول كلمتها لمناصرة البطريركية

لفت عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ “​البطريركية المارونية​ ضمير ​لبنان​، والمؤسِسة للبنان. عندما يحدث تعدّ سافر كما حدث مع النّائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي الأردن المطران موسى الحاج، النّاس ستقول كلمتها لمناصرة البطريركيّة”.

وأكّد، في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في القدّاس الإلهي التّضامني في ​الديمان​، أنّ “علينا استعادة القرار اللبناني، الشّعب كلّه منتفض لاستعادة السّيادة المرتهنة من نظام لبناني- إيراني مشترك”، معلنًا “أنّنا كنوّاب “الجمهوريّة القويّة” بصدد تقديم اقتراح قانون، الميزة الأهمّ فيه عدم جواز محاكمة المدنيّين -أي مدني- أمام ​المحكمة العسكرية​”.