عقيص: حكّام لبنان تعوّدوا أن تفرض عليهم الحلول الدولية

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في تغريدة على صفحته عبر “تويتر” أن “فشل الزيارة الفرنسية الاخيرة وقبلها مبادرتها، لا يعزى لسببٍ فرنسي بل لبناني بحت: اذ ان حكّام لبنان تعوّدوا ان تفرض عليهم الحلول الدولية وان تتخذ القرارات بشأن مصير وطنهم بمعزل عنهم، فلم يتعودوا يوما ان تُناقش معهم سلفاً وان يعطى لهم دور فيها”، وأضاف “هنا العطب… وليس ثمة علاج”.

فشل الزيارة الفرنسية الاخيرة وقبلها مبادرتها، لا يعزى لسببٍ فرنسي بل لبناني بحت:

اذ ان حكّام لبنان تعوّدوا ان تفرض عليهم الحلول الدولية وان تتخذ القرارات بشأن مصير وطنهم بمعزل عنهم، فلم يتعودوا يوما ان تُناقش معهم سلفاً وان يعطى لهم دور فيها.

هنا العطب… وليس ثمة علاج — George Okais (@OkaisGeorge) May 8, 2021