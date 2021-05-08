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عقيص: حكّام لبنان تعوّدوا أن تفرض عليهم الحلول الدولية

8 - مايو - 2021
جورج عقيص

جورج عقيص

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في تغريدة على صفحته عبر “تويتر” أن “فشل الزيارة الفرنسية الاخيرة وقبلها مبادرتها، لا يعزى لسببٍ فرنسي بل لبناني بحت: اذ ان حكّام لبنان تعوّدوا ان تفرض عليهم الحلول الدولية وان تتخذ القرارات بشأن مصير وطنهم بمعزل عنهم، فلم يتعودوا يوما ان تُناقش معهم سلفاً وان يعطى لهم دور فيها”، وأضاف “هنا العطب… وليس ثمة علاج”.

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