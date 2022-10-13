عقيص: حوكمة قطاع النفط وادارته هي الاساس اليوم

غرّد النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، قائلاً: “على هامش الترسيم وفي صلبه:

١- يجب مناقشة الاتفاقية النهائية في مجلس النواب، واعلام الرأي العام عن مدى محافظتها على المصلحة الوطنية العليا.

٢- متابعة خطوات الترسيم البرية والبحرية مع سوريا، فإذا كان الترسيم مع العدو صار واقعا، لا بد ان يكون الترسيم مع سوريا اسهل.

٣- حوكمة قطاع النفط وادارته هي الاساس اليوم: لا ثقة بمن ادار الدولة بكل قطاعاتها (لا سيما الكهرباء) بالشكل الكارثي، لتسليمه ادارة قطاع النفط.

تركيزنا منذ اليوم سينصب على تفعيل هيئة ادارة قطاع النفط، اقرار قانون انشاء الصندوق السيادي والشركة والوطنية، تطبيق القانون رقم ٨٤/٢٠١٨”.

على هامش الترسيم وفي صلبه:

١- يجب مناقشة الاتفاقية النهائية في مجلس النواب، واعلام الرأي العام عن مدى محافظتها على المصلحة الوطنية العليا.

٢- متابعة خطوات الترسيم البرية والبحرية مع سوريا. فإذا كان الترسيم مع العدو صار واقعا، لا بد ان يكون الترسيم مع سوريا اسهل.

١ — George Okais (@OkaisGeorge) October 13, 2022