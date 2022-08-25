عقيص: سابقة دستورية لم تحصل سابقاً

أكّد النائب جورج عقيص أنّ هناك اجتهادات كثيرة بما خص الفراغ الرئاسي في ظلّ حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلّف غير قادر على التّشكيل، كاشفًا أن هذه سابقة دستورية لم تحصل سابقاً.

وشدّد في حديث إلى “صوت كل لبنان” على أنّ الدستور حدّد مسألة من يتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الفراغ، لافتًا إلى أنّ “الامتعاض المسيحي يجب أن ينصب على كلّ من يساهم في انتاج هذا الفراغ”.

واعتبر عقيص أنّ الانقسام السياسي عمودي والظروف السياسية مأساوية لا تسمح بانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية ولا تسمح للرئيس المكلف تشكيل الحكومة وبالتالي نحن أمام واقع شديد الخطورة.

وأضاف: “نحن من دعاة انتاج الحلول داخلياً من خلال دعوة قوى المعارضة للاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية لنتخلص من محنة تأثير التطورات الإقليمية والخارجية ومن محنة الوصول إلى الفراغَيْن”.

وأشار عقيص إلى أنّه أمر طبيعيّ أن يكون مرشح “القوّات” سمير جعجع، لافتًا إلى أن التكتل يترك له أن يقدر ظروف المعركة.