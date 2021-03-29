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عقيص عن إقرار سلفة الكهرباء: جولة اخرى بعد شهرين

29 - مارس - 2021
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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سأل عضو تكتل الجمهورية النائب جورج عقيص، “هل كان اقرار سلفة الكهرباء اليوم ضرورياً؟”. وأجاب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “كلا. من شرّع السلفة الاضافية لكهرباء لبنان هو في الواقع، عن حسن نية او عن سوئها، يعجّل في حصول العتمة مع تشريع سرقة جزء من اموال المودعين لتمويل السلفة”.

وأكد عقيص أن “القوات” كانت فعلياً مع مواجهة الحكومة ووضعها امام مسؤولياتها ولو كلّف ذلك وجع مؤقت.

وأضاف، “مع الضغط على وزارة الطاقة للسير في حلول مستدامة لمعضلة الكهرباء ومع الحفاظ على اليسير مما تبقى من اموال المودعين لدى مصرف لبنان”.

وتابع، “لأن السلفة مع هذه الطغمة تعني تأجيل الاصلاحات وترحيل الحلول والعودة بعد حين لابتزاز النواب بخيار: السلفة او العتمة، سيكون لنا جولة اخرى بعد شهرين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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