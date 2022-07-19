عقيص: قانون الشراء العام إلى جهنم المنظومة

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”، قائلاً: “سيمثل جان العلية اليوم أمام النيابة العامة بجرم مستمر ومتمادي يرتكبه منذ سنوات: المحافظة على المال العام. وظرف مشدّد للجريمة هو الصوت العالي. أمّا قانون الشراء العام، فإلى جهنم المنظومة وبئس المصير…”.

يمثل المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي اللبناني جان العلية، أمام النيابة العامة التمييزية صباح الثلاثاء، لاستجوابه في الإخبار المقدم ضدّه من مجلس شورى الدولة بجرم «القدح والذمّ» بحقه.

وبالتزامن مع جلسة التحقيق، ينفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت عند العاشرة صباحاً، رفضاً لاستخدام القضاء كوسيلة لترهيب الموظف العام، وللتضامن مع العليّة ودفاعاً عن حرية التعبير والوظيفة العامة.

ويأتي إخبار «شورى الدولة» ضدّ العليّة، على خلفيّة مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، وأثار فيه الشكوك حول قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 26 أيار 2022، الذي أبطل بموجبه الأخير مزايدة تشغيل السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي التي أبرمت في عام 2017 ووافق عليها قضاء العجلة، وعلى أثر اتهام المجلس لإدارة المناقصات بـ«التقاعس» بواجبها.