عقيص: كل التضامن مع قضاة لبنان في اعتكافهم

غرّد النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “كل التضامن مع قضاة لبنان في اعتكافهم. القضاء سلطة ويجب ان يعامل كذلك. لكنني اضيف الى أسباب اعتكافهم سببين:

١- احتجاز قانون استقلال السلطة القضائية.

٢- احتجاز مراسيم التشكيلات القضائية سواء العامة او الجزئية.

واتمنى عدم العودة عن الاعتكاف الا بعد تحقق الانصاف المادي والمعنوي معا”.

ودقّ قضاة لبنان ناقوس الخطر، بإعلانهم الإضراب المفتوح والانقطاع التامّ عن العمل، احتجاجاً على الأوضاع المالية والاجتماعية التي بلغها القضاة، ورفضاً لـ«القهر والإذلال»، الذي يتعرّض له الجسم القضائي برمته، مما أدى إلى تعطيل العمل بدوائر التحقيق ومعظم المحاكم على اختلاف درجاتها، والمفارقة غير المسبوقة التي سجّلها هذا التحرّك تمثّلت بانضمام قضاة كبار إلى الإضراب بينهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وآخرين في ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، فيما جزم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بأن «القضاء لن يستقيل من مسؤولياته، وسيبقى الركيزة الأساسية لبناء الدولة».