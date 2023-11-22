عقيص: لإبقاء لبنان تحت المظلة الدولية في ظلّ "جنون المنطقة"

أكد النائب جورج عقيص أنّ “تكتل الجمهورية القوية يضع القرار 1701 في أعلى أولوياته في ظل ازدحام كل الاستحقاقات من الملف الرئاسي إلى التهديد بالفراغ على مستوى قيادة الجيش”، وانتقد “ما يشيعه البعض عن أن تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن هو ضرب من الجنون”، معتبرًا أن “الجنون الفعلي هو عدم الحديث عن القرار 1701 فهو صدر ليجنّب لبنان ما يحصل اليوم”.

ورأى عقيص خلال مؤتمر عقده جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” تحت عنوان “١٧٠١ الآن”، أنّ “لبنان يتعرض بشكل دائم إلى خطرين: خطر إسرائيلي من خارج الحدود، ونحن نرى العدوانية الإسرائيلية بأبشع صورها وإن ما تقوم به إسرائيل في غزة هو جريمة حرب ضد الانسانية وتستحق عليها كل العقاب الدولي وتسقط هذه الازدواجية في التعاطي الدولي تجاه ما يحصل، إلا أن لدينا قرار دولي لحماية المصلحة اللبنانية والشعب اللبناني، وعليه فإنه يعد خيانة لهذا البلد إن لم نضغط للمطالبة بتطبيقه”.

وقال: “القرار 1701 يجنبنا الخطر الخارجي القادم إلينا من خارج الحدود من قبل إسرائيل، أما الخطر الثاني الداخلي من داخل الحدود فتمثله إيران من خلال ذراعها حزب الله، وما يجنبنا هذين الخطرين هو تطبيق الـ 1701”.

ورأى أنّ “الضغط اليوم هو بهدف إبقاء لبنان تحت المظلة الدولية في ظل الجنون والعنف التي تشهدهما المنطقة، وأن الطريقة الوحيدة لحماية ما تبقى من المؤسسات اللبنانية وما تبقى من شعب لبنان المقيم هو تطبيق القرار 1701 الذي يستند الى اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بشكل يحمي لبنان مما يتعرض له”.

وختم عقيص مؤكدًا “تمسك “الجمهورية القوية” بمندرجات القرار 1701 وبضرورة تطبيقه، فلا يمكن أن يحل السلام في لبنان من دون هذا التطبيق وإبقاء لبنان تحت المظلة الدولية ووضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي ليمارس الضغط على إسرائيل، على أن تمارس القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية الضغط في المقابل على الحكومة اللبنانية لتكون مستعدة لتنفيذ ما هو ملقى على عاتقها من مندرجات هذا القرار”.