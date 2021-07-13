عقيص: لإنشاء ممر التصدير الآمن الى السعودية

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر” وقال: “آمل ان تأخذ المملكة العربية السعودية المقترحات العملية التي توصل اليها المجتمعون في مؤتمر إعادة تصدير الأمل بعين الاعتبار، فيتم انشاء ممر التصدير الآمن الى السعودية، بعيدا عن الممنوعات والمعوقات، رحمة بما تبقى من القطاعين الزراعي والصناعي”.

في هذا المجال، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين على الرّغم مما تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة.

كلام جعجع جاء خلال لقاء تشاوري حضره سفير المملكة العربيّة السعودية في لبنان وليد البخاري وعدد من نواب «القوات» ورئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية فادي قاصوف، فضلاً عن رؤساء جمعيات صناعية وتجارية وزراعية تحت عنوان «السعودية – لبنان: إعادة تصدير الأمل» في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانيّة» في معراب. وقال جعجع إنّه يراهن على «تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبناني مع التأكيد على التمسّك بأطيب العلاقات السعودية قيادة وشعباً».

ولفت جعجع إلى أنّ اللقاء بحضور السفير البخاري «جاء ولبنان يعيش جواً قاتماً بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جر البلد إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي»، معتبراً أن «المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجدداً كما درجت على ذلك مراراً آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية.