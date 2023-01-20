عقيص لـ "نواب التغيير": كم كان ليكون موقفنا أقوى!

أثنى عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على “خطوة النائبين نجاة صليبا وملحم خلف الاحتجاجية التي تصب في خانة التعبير الديموقراطي الرافض لحال التعطيل”، آسفًا في الوقت نفسه لتشرذم كتلة التغيير وتضييع الفرص الحقيقية لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي.

عقيص دعا في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”، “النواب المعتصمين وغيرهم إلى الاتفاق على اسم واحد، والتصويت للنائب ميشال معوض، المرشح الجدي الوحيد، متوجهًا إليهم بالقول: كم كان ليكون موقفنا أقوى لو تمكنا من تأمين خمسة وستين صوتًا للنائب معوض وعندئذ نعتصم جميعًا لإجبار رئيس المجلس على عقد جلسات مستمرة لتأمين نصاب الستة وثمانين صوتا في الدورات الثانية”.

كما أعرب عن “خشيته من أن يكون اعتصام النواب التغييريين طلقة بالهواء أو فاتحة لإجبار الكتل النيابية الى الذهاب لحوار يؤدي الى انتخاب رئيس تحت العناوين التوافقية، لن يكون على قدر تطلعات اللبنانيين”.

فيما اعتبر أن “نواب المعارضة يضيعون البوصلة عبر التخبط في سلسلة خطوات لا فائدة منها، وكان الأجدى بهم أن يقدموا على خطوة وحيدة وسهلة وتؤدي الى انتخاب رئيس، وهي عبر التوحد خلف دعم ترشيح معوض، وإذا كان هناك أسماء أخرى تحمل مواصفات النائب معوض الذي يقف على مسافة واحدة من كل القوى السيادية والإصلاحية فليتم طرحها”.