عقيص: لن نحيد عن استقلالية القضاء واللجنة الدولية في انفجار المرفأ

رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، أن “هناك معركتين مقدستين لا نحيد عنهما: معركة استقلالية القضاء ومعركة لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت”.

وقال عقيص عبر اذاعة “لبنان الحر”: “النادي السياسي اللبناني لا يحتمل قضاء مستقلا والسلطة مقررة ألا يكون القضاء. إن تفتيت العدلية مسار ممنهج لديهم ويا ليتهم يوجهون جهودهم لفعل الخير”.

وعما حصل مع القاضي طارق البيطار قال: “تكتلت السلطة عليه وتحوّل الهجوم الذي كان يشنه عليها، وهو كان يواجه المنظومة وحزب الله. الجريمة الكبرى تحت قبة البرلمان هي أن المجلس لم يرفع الحصانة ولم تصل الطلبات وهنا الطامة الكبرى. كل من ادعى عليهم القاضي البيطار بجرم القصد الاحتمالي لم يحضروا”.

وأشار الى أن “خشبة الخلاص الوحيدة هي لجنة تقصي الحقائق”. وتحدث عن “عقم في الدولة وتعطيل للقضاء”، مشدداً على أن “حالة العدلية في شلل شبه تام”. وقال: “هناك ترابط في مواقف معينة قد يؤدي بنا الى لجنة تقصي حقائق دولية تشكل من مجلس حقوق الانسان في جنيف من دون موافقة حكومة الدولة، من هنا اهميتها لانه لدى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الامر بحاجة لطلب من الحكومة اللبنانية”.