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عقيص: مبدأ فصل السلطات يرسل إليكم قبلاته الحارة من بعبدا

3 - يونيو - 2021
جورج عقيص

جورج عقيص

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اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن “مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان ورئيس الجمهورية ميشال عون: مثلث تجاوز الصلاحيات في يوم واحد”، مضيفاً عبر “تويتر”، “مجلس الشورى لم يدرس ابعاد قراره. مصرف لبنان استفاد من الخفّة لحشر السلطة والشعب معاً، وفخامة الرئيس سيرجع هو عن قرار مجلس الشورى. ومبدأ فصل السلطات يهديكم اجمل التحيات”.

وأشار الى أنه “سيجتمع الثلاثة بعد قليل في قصر بعبدا، مصرف لبنان هو طرف في دعوى الابطال التي ينظر فيها مجلس الشورى أي ان الخصم والحكم سيجتمعان عند الحاكم. سيشربون القهوة حتماً. اتمنى ان يستعينوا بقارئة فنجان، لكي تخبرنا عن سوء طالعنا بهم، ومبدأ فصل السلطات يرسل اليكم من بعبدا قبلاته الحارة”.

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