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عقيص: مهاجمة "القوات" صرف لجهدٍ في غير موقعه

2 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 9:22 مساءً
جورج عقيص

جورج عقيص

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن الردود على كل الجبهات الاعلامية والسياسية والحزبية التي تجتمع على مهاجمة القوات اللبنانية، هو صرف لجهدٍ في غير موقعه.

وقال عبر “تويتر”: “يكفي ان نرصفها اسبوعياً جنباً الى جنب لتتضح الغاية منها ولتظهر بشاعتها الفاقعة: على ضفّةٍ هناك من يريد تصفية القوات سياسياً، وعلى الضفة الاخرى هنالك من يتشوّق لوراثتها شعبياً”.

وأضاف: “بين المصفين ومدّعي الارث، يقف الرأي العام… نحتكم اليه ونرضخ لحكمه. وفوق هذا وذاك وذلك، سيأتي التاريخ ليقول كلمته. ومن الدروس الثابتة في حكايات التاريخ: اعزلٌ مسلّح بقضية، اقوى الف مرة من مدجّجٍ بسلاح بلا قضية، او من اعزلٍ من فكرٍ مدجّجٍ وحسب بحقدٍ وكراهية”.

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