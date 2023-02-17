عقيص: ندرك أن حرباً ستشن على مبادرتنا الإصلاحية... سنواجهكم!

أعلن النائب جورج عقيص أنه “بدأت بعض أبواق الرجعية تهاجم اقتراح القانون الذي تقدمنا به بشأن “انشاء المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”: أننا “لا نريد بيع اصول الدولة ولا خصخصتها حتى، بل ابعاد ادارة المرافق التجارية للدولة عن السياسة وعن ممارسات القطاع العام الفاسدة والبالية”.

وأضاف: “نريد اشراك كفاءاتنا المنتشرة حول العالم بإدارة اصول دولتنا بهدف تعزيز عائداتها وتنشيط خدماتها”.

ورأى أننا ندرك ان حرباً ستشن على مبادرتنا الاصلاحية، ونحن سنخوضها بوجه الفاسدين وبوجه حاملي الإيدلوجيات الرجعية على السواء. انها الطريقة الوحيدة التي لا تزال متاحة لانقاذ ما تبقى من اصول الدولة قبل الافلاس التام، كي لا يبددوا الذهب او النفط القادم مثلما بددوا الاحتياطات وهدموا القطاع المصرفي”.

ورأى أنها “الطريقة الوحيدة لإبقاء اي امل بإعادة ولو جزء بسيط من ودائع الشعب المسلوبة. سنواجهكم بالعلم والمنطق”.