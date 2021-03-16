برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

عقيص: نرفض أن يبقى مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد

منذ 46 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

A A A
طباعة المقال

رفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص من ساحة النجمة أن يبقى مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد.

وأكد أن النواب مسؤولين عن الحفاظ على حق الملكية وعلى الحكومة العتيدة أن تؤمن حق الكهرباء والخيار الذي اتخذناه هو الحفاظ على حقوق الناس ولتتحمل الحكومة المسؤولية.

واقرت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المخصصة لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، اقتراح قانون اعطاء الكهرباء سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي.

كما كان النائب هادي حبيش الوحيد من كتلة “المستقبل” الذي صوت ضد إعطاء السلفة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

السجون
قوى الأمن تابعت حالات كورونا في السجون اللبنانية
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان fenasol
FENASOL: لحلول تحافظ على الضمان الاجتماعي واموال المضمونين
مجلس النواب
انتهاء جلسة اللجان وسلفة 200 مليون دولار لكهرباء لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غوغل تربط بين اميركا واوروبا
اختبروا سرعة الإنترنت المنزلي دون اللجوء للدعم الفني
غسيل ملابس
فيديو لغسل ملاءات السرير يحصد 6 ملايين مشاهدة على تيك توك
سوق صيدا
دولار السوق السوداء يأبى الإنخفاض.. والمحال التجارية تقفل أبوابها!