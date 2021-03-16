عقيص: نرفض أن يبقى مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد

رفض عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص من ساحة النجمة أن يبقى مجلس النواب هيئة ناظمة للفساد.

وأكد أن النواب مسؤولين عن الحفاظ على حق الملكية وعلى الحكومة العتيدة أن تؤمن حق الكهرباء والخيار الذي اتخذناه هو الحفاظ على حقوق الناس ولتتحمل الحكومة المسؤولية.

واقرت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المخصصة لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، اقتراح قانون اعطاء الكهرباء سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي.

كما كان النائب هادي حبيش الوحيد من كتلة “المستقبل” الذي صوت ضد إعطاء السلفة.