عقيص يدق ناقوس الخطر: الشعب الجائع لن يرحمنا وكذلك التاريخ

غرّد النائب جورج عقيص عبر “تويتر” كاتباً: “الكلام عن أن شهر كانون الأول هو شهر إجازات لترحيل الاستحقاق الرئاسي الى السنة الجديدة، هو كلام مرفوض ومستهجن. فلتكن الجلسات مفتوحة ولو أيام الاعياد. وليتحمّل الجميع مسؤولياته الدستورية.

لبنان لم يعد يحتمل التأجيل، الشعب الجائع لن يرحمنا وكذلك التاريخ”.

يذكر أنه للمرة السابعة، أخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول الماضي.

وحضر جلسة مجلس النواب 110 نواب من أصل 128.

وحصل النائب ميشال معوض على 42 صوتًا، والمؤرخ عصام خليفة على 6 أصوات، وصوتان للوزير الأسبق زياد بارود، فيما صوّت 50 نائبًا بورقة بيضاء، وورقة ملغاة، و8 أوراق حملت عبارة “لبنان الجديد”، وصوت لبدري ضاهر.