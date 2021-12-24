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عقيص ينشر صور مأساوية: سجن رومية نموذج صارخ عن فشل الدولة وانحلالها

منذ ساعة واحدة
جورج عقيص

جورج عقيص

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نشر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص سلسلة صور عبر “تويتر” تعبّر عن مدى الاستهتار وقلة التنظيم في السجون اللبنانية، ووضعها برسم الوزراء المعنيين والأجهزة المتخصصة.

وقال عقيص في التغريدة: “سجن رومية نموذج صارخ عن فشل الدولة وانحلالها”. وأضاف: “حالات الجرب والأمراض الجلدية متفشية بين المساجين بشكل مخيف نتيجة المياه الملوثة المستخدمة في السجن”.

وأشار عقيص إلى أنه لا معنى للعيد اذا لم نفكر بهؤلاء. وتابع: “أضع هذه الصور برسم الوزراء المعنيين، والاجهزة المختصة، واتمنى على رئيس لجنة حقوق الإنسان التحرك”.

يذكر أن الحالة في السجون اللبنانية ساءت جداً جراء الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، إذ كشف أحد المساجين في سجن رومية سابقاً عن أن كميّة الأكل لم تعد كالسابق، فقد انخفضت إلى الثلث، كما أنّ نوعيّة الطعام اختلفت، حيث اختفت اللحوم من الوجبات وتقلّصت كميّة الدجاج”.

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