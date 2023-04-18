عقيص: ٣ مخالفات بحجم الخطايا.. "انتو مجرمين"!

غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. ٣ مخالفات بحجم الخطايا:

أولًا: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية.

ثانيًا: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديمقراطية.

ثالثًا: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الإصلاحي الوحيد الذي أنجزه المجلس النيابي ويتهموننا بالشعبوية”.

وأضاف: “طيب يا إخوان نحن شعبويين بس انتو مجرمين”.

ويتهموننا بالشعبوية.

طيب يا اخوان نحن شعبويين

بس انتو مجرمين. — George Okais (@OkaisGeorge) April 18, 2023

هذا وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة.

كما أقرّ المجلس بند تعديل قانون الشراء العام، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.