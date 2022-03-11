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عقيقي يدّعي على الشيخة هنية بدوي

منذ ساعة واحدة
الشيخة هنية بدوي

الشيخة هنية بدوي

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ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على الشيخة هنية بدوي، بجرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مسبق، وأحالها على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً استجوابها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكان القاضي عقيقي، أمر الأسبوع الماضي بتوقيف هنية بدوي البالغة من العمر71 عاماً، إثر عودتها من فلسطين المحتلّة، حيث كانت تقيم هناك مع زوجها الفلسطيني، وقررت العودة نهائياً إلى لبنان بعد وفاة زوجها، لتكون بين أقاربها وتتلقى العلاج كونها تعاني من أمراض متعددة، وقد أثار توقيفها غضب المرجعيات السياسية والروحية والشعبية من طائفة الموحدين الدروز، الذي اعتصموا أمام المستشفى العسكري إلى أن تمّ الافراج عنها.

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