الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عكار تتحضّر لمواجهة أي طارئ في حال امتداد الحرب

منذ 32 دقيقة
سهل عكار

سهل عكار

A A A
طباعة المقال

زارت لجنة المتابعة المنبثقة عن “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية” في عكار دار الإفتاء في المحافظة، والتقت مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، وبحثت معه في سبل “مواجهة تبعات العدوان الصهيوني على غزة وتأثيرها على لبنان في حال امتدت الحرب وفُتحت جبهة الجنوب، وما قد ينتج عنها من تهجير إلى عكار”.

وأشار بيان لدار الإفتاء، إلى أن “اللجنة استمعت إلى توجيهات سماحته بهذا الخصوص، واستعداده للتعاون مع الجميع. وأبلغ سماحته اللجنة بأن دار الإفتاء في عكار تتواصل مع الجهات المختصة للاستعداد لأي طارىء، وهي جاهزة للعمل والتنسيق في حال حدوث أي طارىء. وشكرت اللجنة سماحته على اهتمامه وحُسن لقائه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    سلسلة قرارات للحلبي تطال بعض إدارات وزارة التربية
    مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والنائب إيهاب مطر
    مطر: نعمل على وضع "خطة طوارئ" لطرابلس.. ونتمنى ألا نستخدمها
    البروفيسور كميل حبيب
    بعد "الجرائم الصهيونية".. بروفيسور في الجامعة اللبنانيّة يعتذر من طلابه

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    ترقبوا آخر يوم من أكتوبر.. عالم الزلازل الهولندي "هوغربيتس" يحذر!