عكار تتحضّر لمواجهة أي طارئ في حال امتداد الحرب

زارت لجنة المتابعة المنبثقة عن “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية” في عكار دار الإفتاء في المحافظة، والتقت مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، وبحثت معه في سبل “مواجهة تبعات العدوان الصهيوني على غزة وتأثيرها على لبنان في حال امتدت الحرب وفُتحت جبهة الجنوب، وما قد ينتج عنها من تهجير إلى عكار”.

وأشار بيان لدار الإفتاء، إلى أن “اللجنة استمعت إلى توجيهات سماحته بهذا الخصوص، واستعداده للتعاون مع الجميع. وأبلغ سماحته اللجنة بأن دار الإفتاء في عكار تتواصل مع الجهات المختصة للاستعداد لأي طارىء، وهي جاهزة للعمل والتنسيق في حال حدوث أي طارىء. وشكرت اللجنة سماحته على اهتمامه وحُسن لقائه”.