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عكار تسجل تراجعاً ملحوظاً في إصابات كورونا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 5:37 مساءً
محافظة عكار

محافظة عكار

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سجل التقرير اليومي الذي تصدره غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار تراجعا ملحوظا في عدد المصابين المسجلين يوميا بفيروس كورونا، وسجل اليوم11 إصابة جديدة، موزعة على البلدات التالية:

ببنين3، حلبا2، عكار العتيقة2، السماقية1، وادي الجاموس1، مجدلا 1، عرقة1.

كما سجل ايضا 35 حالة شفاء.

وتبعا لذلك فقد بلغ عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 1271 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:421 حالة.

كما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء:831 حالة .

فيما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 726 حالة”.

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