عكار تسجل تراجعاً ملحوظاً في إصابات كورونا

سجل التقرير اليومي الذي تصدره غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار تراجعا ملحوظا في عدد المصابين المسجلين يوميا بفيروس كورونا، وسجل اليوم11 إصابة جديدة، موزعة على البلدات التالية:
ببنين3، حلبا2، عكار العتيقة2، السماقية1، وادي الجاموس1، مجدلا 1، عرقة1.
كما سجل ايضا 35 حالة شفاء.
وتبعا لذلك فقد بلغ عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 1271 مصابا.
الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:421 حالة.
كما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء:831 حالة .
فيما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 726 حالة”.