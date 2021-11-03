يقلل من اهمية المساعدات ويبرر تصدير المخدرات"عكاظ" تنشر تسجيلات صوتية لـ عبد الله بو حبيب

بعدما أفادت صحيفة “عكاظ” بأنها “حصلت من مصادرها الخاصة على تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب أدلى بها لمجموعة من الصحافيين على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع السعودية”، وبعد رد بو حبيب واعتباره التصريحات التي تتحدث عنها الصحيفة “سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي”.. حسمت “عكاظ” الأمر بنشرها تغريدة تتضمن التسجيلات الصوتية للوزير.

وكانت “عكاظ” أشارت إلى أن “مكتب وزير الخارجية اللبناني سعى لمنع انتشار التصريحات، وحاول استجداء الصحافيين الحاضرين في جلسة الوزير المحتقن بكل قوة لعدم نشرها”.

وتابعت: “أظهرت التسجيلات حقده على السعودية ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم مليشيا حزب الله وأعوانه في طهران، وتناقض طرحه في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وسعيه لشيطنة دول الخليج والتقليل منها، إذ بدأ حديثه بكل صفاقة وإساءة للتقليل من دول الخليج والتعدي على سيادتها، وإطلاق الاتهامات اللامسؤولة تجاه المملكة، على نحو يعكس توجهات نظام بلاده السياسي وفق رؤى الحزب الخاضع لوصاية إيرانية”.

ووفقاً للتسريب الصوتي الذي نشرته “عكاظ”، فإن “بوحبيب” قال خلال جلسة مع مجموعة من الصحفيين، معلقاً على أزمة “قرداحي”:” عندما أقلنا شربل وهبة لم تقدّر السعودية”، مضيفاً “إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة، اليوم إذا أقالوا “قرداحي” ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء”.