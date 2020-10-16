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عكر التقت مع وفد مفاوضات ترسيم الحدود

منذ 50 دقيقة
عكر مع وفد مفاوضات ترسيم الحدود

عكر مع وفد مفاوضات ترسيم الحدود

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إطلعت وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر خلال إجتماعها في مكتبها في اليرزة مع الوفد اللبناني للتفاوض التقني بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية برئاسة العميد الركن الطيار بسام ياسين، وفي حضور أعضاء الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبيرالتقني نجيب مسيحي، على أجواء الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في مقر “اليونيفل” في الناقورة.

وأثنت عكر على دوره في عملية التفاوض على أساس القانون الدولي. وتمنت للوفد التوفيق في مهامه خلال الجولات المقبلة.

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