السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عكر بحثت مع فرونتيسكا التجديد لليونيفيل واستقبلت السفير الصيني

13 - يوليو - 2021

عكر والسفير الصيني

A A A
طباعة المقال

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر السفير الصيني تشيان مينجيان، وتم عرض الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبلت عكر المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعكر أن “البحث تناول الأوضاع في لبنان والتقرير الدوري حول القرار 1701 وما يتضمنه، والذي سيعرض في اجتماعات مجلس الأمن المغلقة في 22 من الشهر الحالي، إضافة إلى موضوع التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان -اليونيفيل من دون تعديل في العديد والمهام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رامي فنج
    رامي فنج: "السيادية والسلاح" من ثوابتنا الاساسية.. وليس لدينا حتى اليوم اسم لرئاسة الجمهورية
    الجيش اللبناني
    دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من الجانب السوري
    نعمة أفرام
    نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!