عكر بحثت مع فرونتيسكا التجديد لليونيفيل واستقبلت السفير الصيني

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر السفير الصيني تشيان مينجيان، وتم عرض الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبلت عكر المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعكر أن “البحث تناول الأوضاع في لبنان والتقرير الدوري حول القرار 1701 وما يتضمنه، والذي سيعرض في اجتماعات مجلس الأمن المغلقة في 22 من الشهر الحالي، إضافة إلى موضوع التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان -اليونيفيل من دون تعديل في العديد والمهام”.