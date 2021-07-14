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عكر تتسلم اوراق اعتماد سفراء

14 - يوليو - 2021
زينة عكر

زينة عكر

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تسلمت نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع، ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر نسخاً عن أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في​لبنان​: سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الدكتور إيان كولارد، وسفير جمهورية أنغولا نيلسون مانويل كوزمي، وسفير جمهورية مولدوفا ديمتري كرواتور، وسفير جمهورية مالطا الدكتور أندريه بورغ.

السفراء الجدد نقلوا لعكر تحيات وزراء خارجية دولهم، مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين لبنان وبلدانهم، وتمنت الوزيرة عكر للسفراء التوفيق في مسؤولياتهم ومهماتهم الجديدة في لبنان.

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