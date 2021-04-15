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عكر عرضت العلاقات اللبنانية البريطانية مع سيمبسون

15 - أبريل - 2021
عكر وسيمبسون

عكر وسيمبسون

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استقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية المارشال مارتن سيمبسون على رأس وفد عسكري، ويرافقه أيضاً القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتن لنغدن.

وجرى البحث في العلاقات الثنائية اللبنانية البريطانية وسبل تطوير التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني والمساعدات الإنسانية التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت وفي مواجهة وباء كورونا.

وشكرت عكر المستشار البريطاني على دعم بلاده الدائم من خلال المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني وحرصها على أمن واستقرار لبنان، وشددت على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.

كما تقدمت عكر بالتعازي من بريطانيا والملكة البريطانية إليزابيث بوفاة الأمير فيليب.

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