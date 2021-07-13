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عكر عزت وزير الخارجية العراقي بضحايا مستشفى الحسين

13 - يوليو - 2021
وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر

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وجّهت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، رسالة إلى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعربت فيها عن حزنها وأسفها للحادثة التي وقعت في مستشفى الحسين.

وجاء رسالة عكر: “ببالغ الأسى تلقيت نبأ فاجعة الحريق الذي نشب أمس الإثنين في إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وإذ أتقدم منكم ومن العراق الشقيق حكومة وشعبا ومن ذوي الضحايا بأحرالتعازي وأصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الجلل، أسأل الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين”.

بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تعاطف لبنان مع العراق في مأساة حريق مستشفى الحسين.

وقال في رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: “أعرب لكم عن ألمي وتأثري الشديد بما أصاب العراق الشقيق في حريق مستشفى الحسين وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من أشقائنا العراقيين. أتقدم من دولتكم وعبركم من الشعب العراقي الشقيق بأحرّ التعازي، ونضع جميع إمكاناتنا بتصرفكم في أي مساعدة تطلبونها”.

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