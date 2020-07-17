عكر عقب لقائها المطران عودة: علينا العمل من أجل إنقاذ لبنان

وزيرة الدفاع زينة عكر
وزيرة الدفاع زينة عكر

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أكدت وزيرة الدفاع زينة عكر أن المطران الياس عودة مرجعية وهو يعي المخاطر التي نواجهها وعلينا في هذه الأيام الصعبة العمل من أجل إنقاذ لبنان لأن السفينة إذا غرقت نغرق جميعًا.

وقالت عكر بعد لقائها المطران عودة: “علينا جميعا كحكومة ومعارضة ومرجعيات روحية وهيئات اقتصادية أن نعمل مع بعضنا من أجل إنقاذ لبنان لأنه إذا غرقت السفينة سنغرق جميعا معها”.

وأضاف: “أعمل من موقعي على أن تكون الوزارة نموذجًا عن لبنان الحضاري والثقافي ويجب العمل على دعم الجيش اللبناني لأنه الحامي”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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