الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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علاج مرض السرطان موضع بحث في السراي الحكومي

منذ 58 دقيقة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض يرافقه رئيس “الجمعية الأوروبية لمراكز علاج السرطان” ورئيس مركز “كوري” الفرنسي لعلاج السرطان البروفسور تييري فيليب في السرايا.

وقال الأبيض بعد اللقاء: “عرضنا زيارة البروفسور فيليب للبنان والجولة التي قمنا بها لمراكز علاج السرطان في لبنان والبرامج التي نقوم بها في الوزارة، كما عرضنا لمجالات التعاون وتم التركيز على ثلاث أمور هي:

أولا: الخطة التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل وضع الخطة الوطنية للسرطان وأحد شركائنا فيها هما الجمعية الأوروبية لعلاج مراكز السرطان ومركز “كوري”.

ثانيًا: برنامج الجودة لعلاج السرطان الذي نعمل عليه الأن في الوزارة، وللجمعية والمركز دور في مساعدتنا في تطبيق هذه البرامج مما يسمح لنا بتعاون إكبر مع الاوروبيين.

ثالثًا: تطرقنا لبرنامج علاج السرطان في المستشفيات الحكومية، وكيفية النهوض بهذه المراكز في المناطق، وأهمية الزيارة التي قمنا بها بالأمس الى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي. وقدر دولة الرئيس ميقاتي الدور الذي تقوم به فرنسا لدعم لبنان في القطاع الصحي وهذه الزيارة جزء من الزيارات التي تتم والتي تفتح مجالات أكثر للتعاون”.

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