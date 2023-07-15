علاقات جَماعيّة غير شرعيّة... هذا ما يحصل في النبطيّة

بعد التّحرّيات والاستقصاءات، أوقفت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدّولة السوريّين (م. ه.) و (ع. ع.) و(ر. ح.)، بجرم تسهيل الدّعارة وإقامة علاقات جنسيّة جَماعيّة غير شرعيّة، وتبادل الأزواج في الغرفة نفسها في مدينة النبطيّة.

خلال التحقيق معهم، الذي أُجريَ بإشراف القضاء،تبيّن أنّهم يمتهنون ترويج الدعارة عبر عشرات الأزواج الذين يعمدون الى عقد قِرانهم بفتيات يمارسن الدّعارة السرّيّة، لتسهيل التنقل بحجّة أنّهم متزوّجون، وإبراز العقد أمام القوى الأمنيّة والعسكريّة عند القبض عليهم متلبّسين بقضايا دعارة.

أكّد مصدر في أمن الدولة، أنّ هذه القضايا نواجهها يوميًّا، وقد ازدادت بفعل النزوح السوريّ والأزمة الإقتصاديّة.