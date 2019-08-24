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علوش: أوساط “المستقبل” بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع باسيل

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اعترف القيادي في “المستقبل” السابق مصطفى علّوش في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن أوساط تيار المستقبل بمعظمها غير مرتاحة للتماهي مع جبران باسيل.

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وعبّر عن أسفه على أن نتائج تعيينات المجلس الدستوري ستفتح جرحاً في علاقة المستقبل مع حزب القوات اللبنانية قد لا يلتئم بسهولة، لكنه استطرد قائلا: “إذا أخذت القوات حقها في التعيينات الإدارية التي ستحصل قريباً، فقد تغطي بعضاً من هذا الخلل، لكن إذا استكملت عملية استبعادها فستصبح المشكلة أكبر”.

 

المصدر الشرق الاوسط

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