علوش ردًا على باسيل: المصيبة إذا كان الرئيس الجديد "على شاكلة" عون

شدّد النائب السابق مصطفى علوش، على أن “حاكم ⁧‫مصرف لبنان‬⁩ السابق رياض ⁧‫سلامة‬⁩ يتحمل جزءًا من مسؤولية ما وصلنا إليه، ولكن ليس بمفرده”.

وأضاف في حديث لـ “صوت كل لبنان”: “وسيم ⁧‫منصوري‬⁩ كان نائبًا للحاكم سابقًا وبالتالي كيف يمكن الوثوق به، وقد كان مشاركًا في السنوات الماضية، وهو مدعوم من مرجعية معيّنة شاركت في السلطة”.

وعلّق على كلام ⁧‫باسيل‬⁩ الأخير عن الإتيان برئيس يشبههم قائلًا: “المصيبة الكبيرة إذا كان الرئيس الجديد على شاكلة الرئيس ميشال ⁧‫عون‬⁩”، وأكّد أن لا انتخاب للرئيس على المدى المنظور، وفق المعطيات الموجودة حاليًا، فالأمور لا تزال “مكربجة”.

وسأل: “بماذا سنتحدث مع نصر الله إذا جلسنا معه على الطاولة نفسها؟”، معتبرًا أنّ “كل تسوية على الطريقة اللبنانية تؤجل الحل، لأنّ القرار السياسي في لبنان مخطوف ولكنّه رسمي، وكان من المفترض على الحكومة في حادثة ⁧‫الكحالة‬⁩ أن تخرج بموقف رسمي إذا كان شاحنات الحزب موافقًا عليها أم لا؟ وتوضح موقفها من ذلك”.

وختم: “إذا اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بتطبيق القرار 1701 بحذافيره فهل تستطيع”؟