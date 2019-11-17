أخبار لبنان

علوش للصفدي: عد سريعا للنوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

توجه النائب السابق مصطفى علوش إلى الوزير السابق محمد الصفدي، وقال “سكت دهرا نطقت كفرا ليتك بقيت في تقاعدك فمن رفض تسميتك هم الناس وهم أهل مدينتك بالتحديد وعندما أعلنت العزوف عن التسمية ظن الجميع ان ذاك كان عين الصواب”.

وتابع علوش عبر “تويتر” في رد على بيان الصفدي، اليوم الأحد، “لكن البيان الذي صدر عنك يؤكد ان ولاءك الحقيقي هو لولي عهد العهد ولم يكن يوما لغير ذلك. نصيحة لوجه الله عد سريعا للنوم”.​

 

المزيد من الأخبار

البيت الأبيض يهدد بوقف المساعدات العسكرية إلى لبنان والعراق

بهاء الحريري ليس مرشحاً ولا يبحث عن أي منصب في لبنان

الثوار يعلنون الإثنين بداية العصيان المدني “لقطع الطرقات وإغلاق…

اتهامات متبادلة بين الحريري و باسيل لضياع طبخة البحص

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

اتهامات متبادلة بين الحريري و باسيل لضياع طبخة البحص

أخبار لبنان

لبنان اليوم يدفن طرح باسيل في “أحد الشهداء”

أخبار لبنان

المصارف تعلن تعليق الإضراب إبتداء من يوم غد

أخبار لبنان

كلودين عون تنتقد باسيل: يستفزّ الناس ويمسّ موقع الرئاسة!

أخبار لبنان

عين باسيل على رئاسة الجمهورية ويده تمتدّ إلى مقام رئاسة الحكومة!

أخبار لبنان

أداء السلطة السيء في لبنان غذّى الانتفاضة الشعبية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More