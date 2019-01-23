علوش: موقف الحريري من سوريا لم يتغير

أكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن موقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من سوريا لم يتغير.

وعلق في تصريحات الى”السياسة” الكويتية على امتعاض الحريري من الدفوع التي قدمها الوزير جبران باسيل من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالقول إن “الحل السياسي هو الأساس في هذه المسألة، وعلى سوريا أن تذهب بنفسها لاستجداء الدول العربية من أجل عودتها الى الجامعة العربية وليس بالضرورة أن يكون لبنان هو السباق في هذا الموضوع”.

وبشأن ما يجري تداوله في الإعلام حول ظهور بوادر جديدة قد تسرع في تشكيل الحكومة، وإن الحريري قبل بصيغة الـ 32 وزيراً للخروج من أزمة التشكيل، وهو ما جعله يلغي سفره الى دافوس، فقال: “قد يكون وراء تأجيل السفر سبباً لحراك جديد بشأن تشكيل الحكومة ولكن ليس هناك من شيء معلن في هذا الأمر. أما عن قبول الحريري بصيغة 32 وزيراً كما روجت لذلك وسائل إعلام “حزب الله”، فإنه لم يقبل بهذه الصيغة لغاية الآن”.

المصدر السياسة الكويتية