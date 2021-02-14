علوش: نسير بمسار تفكّك البلاد.. و"العناد" ان استمرّ سيوصلنا الى ذلك

اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أنه “مقتنع ان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان بداية مرحلة جديدة في المنطقة وهدم المنظومات القائمة على طريق هلال ولاية الفقيه”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نحن انظمة هشّة لم نتمكن من ارساء انظمة وبقيت القبائل هي المسيطرة وخرق المنظومات القائمة كان أمرا سهلا”.

وتابع: “اعتبر انني أقاوم وما من أحد بيننا الا وكان معرّضا في المرحلة السابقة وآخر حلقة كانت اغتيال محمد شطح الذي كان يقاوم”.

وردا على سؤال عن تصريح الوزير السابق نهاد المشنوق حول قضية اغتيال وسام الحسن: “انا اسأله معكم فليقل من قتل الحسن”.

ورأى علوش ان “الرئاسة الحالية تنازلت لسلطة السلاح غير الشرعي اي حزب الله عن السيادة للوصول الى سدة المسؤولية “.

وقال: “من الـ96 بدأت الحرب على رفيق الحريري والادوات معروفة من جميل السيد الى كلّ المجموعة”.

واضاف: “اريد ان يكون المواطن اللبناني شريكا معي لا المسيحي ولا المسلم”.

وتابع: “عُرضت على الرئيس عدّة تشكيلات والورقة التي اعطاها عون للحريري “طلعت مزبوطة” يمكن للرئيس عون ان يكون قد “نسيها” ولكن “ماشي الحال”.

وردا على سؤال حول تسمية الاسماء الشيعية، قال: “الى حدّ الآن لا يمكن لأحد أن يقول ان الاسماء الشيعية في التشكيلة حزبية”.

وقال: “الحريري لن يسمّي حزبيّين.. وسعد الحريري عنده حتى بحزبه ناس “ما بتسمعلو” ولكن الحريري يسمع ويناقش ويحاجج”.

واعتبر انه “بعد اتفاق الطائف بات موقعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة متوازيين”، مضيفا: “لا يمكن لأي موقع أن يلغي الآخر وقد وصلنا الى نقطة الخلاف.. والحلّ: أنت يا فخامة الرئيس لن تحاسب ان فشلت الحكومة ولكن إن لم تشكل حكومة فشل عهدك”.

وشدد على أن “اعتذار الرئيس الحريري ليس مطروحا اليوم”.

ورأى اننا “نسير بمسار تفكّك البلاد.. و”العناد” ان استمرّ سيوصلنا الى ذلك “.

وقال: “في العام 2011 حينما كان لباسيل الثلث المعطل قام بانقلاب على الرئيس الحريري”.

ومن ناحية أخرى قال: “انا محبط لأن الثورة لم تصل الى نتيجة وكنت اعتقد ان الثورة ستنتج قيادات”.

وردا على سؤل حول حوار داخلي، قال: “ان لم نصل الى ان يصبح سلاح حزب الله جزءا من الدولة.. فليذهب حزب الله ويقم بدولته و تذهب عندها كل قبيلة طائفية وتقم بدولتها “.

وتابع: “اوافق على طرح الراعي مؤتمرا دوليا فسلاح حزب الله سلاح اقليمي والميليشيا اقليمية ولا حلّ محليّا لها”.