علوش يحذّر من المزيد من التدهور

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رأى القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن الجميع في الحكومة يعلمون ما هو طريق الإنقاذ وما هو طريق الفشل.

واعتبر علوش في حديث لـ “إذاعة الفجر”، أن المزايدة في مسألة الحفاظ على مكتسبات المواطنين هي محاولة للتنصل من المسؤولية. وأعلن أن الموزانة ستأتي بالتفاهم بين جميع القوى السياسية، مشدداً على وجوب تحمل المسؤولية من قبل الجميع.

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وأشار إلى عدم وجود مجال للترف، محذراً من المزيد من التدهور في حال التأخر في اتخاذ الخطوات المطلوبة.

في سياق آخر، اعتبر علوش أن الحوار حول مسألة الاستراتيجية الوطنية للدفاع لن ينتج، إلا إذا تسبب المستجد الإقليمي بمعطيات جديدة.

 

المصدر  موقع القوات اللبنانية

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