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على إيقاع "صيرفة".. كم سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 8:02 مساءً
الدولار

الدولار

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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ما بين 12850 و 12900 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما كان قد سجل صباح اليوم الجمعة ما بين 12800 و12850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يذكر أن مصرف لبنان أعلن أمس بدء العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa”. ومن هنا، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان البنك المركزي سيقوم بالفعل، بعمليات بيع للدولار للمصارف المشاركة على منصة الصرافة “Sayrafa”بسعر 12 الف ليرة للدولار الواحد، بعد ان كانت التوقعات سابقا تتحدث عن سعر تداول يبدأ عند 10 الاف ليرة، ولكن، تؤكد مصادر المركزي ان تحديد هذا السعر أتى من خلال دراسة السوق انطلاقاً من السعر الحالي للدولار “الاسود” والذي يقارب مستويات 13 الف ليرة للدولار تقريباً.

من جهته لفت الوزير السابق رائد خوري في حديث لأخبار اليوم انه لا يمكن لـ”صيرفة” ان تسيطر على اي موجة، ليست عصا سحرية، بل تساهم في ضبط الهبوط والارتفاع السريع لسعر الدولار بين ليلة وضحاها”. محذرا من استمرار انخفاض الاحتياطي في العملات الاجنبية، سيؤدي الى المزيد من تدهور الليرة.

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