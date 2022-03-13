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على طريق المطار.. مقتل مواطن ليلًا أثناء عمله (فيديو)

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 8:09 صباحًا
مقتل مواطن على طريق المطار

مقتل مواطن على طريق المطار

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يواصل مسلسل الفلتان الأمني حلقاته في لبنان، حيث تسجل بشكل شبه يومي حالات قتل وسرقة.

وفي آخر المستجدات، وثّقت احدى كاميرات المراقبة عملية قتل على طريق المطار، حيث تعرّض المواطن محمد جفال، مساء السبت، لإطلاق نار خلال عمله كحارس لإحدى الشركات على طريق المطار، ما أدّى إلى مقتله على الفور.

في حين لم تتّضح ملابسات الجريمة التي أودت بحياة جفال بعد، أفادت المعلومات بأن القتيل هو ابن بلدة رشاف الجنوبية قضاء بنت جبيل، حيث سيوارى الثرى الأحد.

وأظهر مقطع فيديو نقلاً عن كاميرات مراقبة في المكان وصول سيارة مسرعة إلى غرفة الحراسة التي يجلس فيها جفال، حيث ترجّل منها 3 أشخاص تعرّضوا له بالضرب قبل مقتله.

    المصدر :
  • المركزية

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