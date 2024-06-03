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على متن "توك توك".. قوى الأمن تقبض على أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات

منذ 3 دقائق
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صــدر عــــن المديريـة العـامة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي: “بنتيجة عمليات المراقبة التي تنفّذها دوريّات شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت إحداها بتاريخ 28-5-2024، من الاشتباه بأربعة أشخاص يتجولون على متن “توك توك” لون أحمر من دون لوحات في بلدة كفرحزير- الكورة، حيث عملت على توقيفهم وضبط الآليّة، وهم كل من:

ع. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدّرات.

م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، مكتوم القيد).

م. س. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري) بحقّه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

أ. س. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).

تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط و4 طلقات، بندقية “بومب أكشن” مع أربع طلقات، “سكينين ست طقات”، كميّة من حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة، ومبلغ مالي.

تمّ تسليم الموقوفين الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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