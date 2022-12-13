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على معدّله المرتفع.. الدولار نحو رقمٍ قياسيّ !

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2022 11:04 صباحًا
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، في السوق السوداء، على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين صباح اليوم الثلاثاء 13\12\2022، 42850 ليرة للمبيع، و42800 ليرة للشراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة (‏SAYRAFA) ‎ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.

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