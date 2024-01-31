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على وقع إضراب الشركات المستوردة للنفط.. هل من أزمة غاز؟

منذ 56 دقيقة
الغاز المنزلي

الغاز المنزلي

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أكّد أمين السرّ والإعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم، أنه تم تسليم الغاز للأسواق والمحال التجارية بشكل طبيعي اليوم، آملًا أن يتمّ التوصل إلى حلّ.

وقال حاتم عبر الـLBCI: ” تمنينا على الشركات المستوردة إفراغ المخزون لديها، والكميات لدى شركات التعبئة ليست كبيرة، والمستهلك لا ينقصه أزمات إضافية”.

وكان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أكد الالتزام بالإضراب اليوم، والتوقف عن استيراد وتسليم المحروقات، إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على غفلة من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة.

وإذ أكد شماس في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ المحطات اليوم تعمل بشكل طبيعي وتستقبل المواطنين حتى نفاد الكميات الموجودة لديها، أوضح أنّ العمل جارٍ منذ السبت مع المسؤولين، لبلورة انعكاسات هذا القرار وإمكانية الرجوع عنه، تمهيدًا لإعادة فتح أبواب الشركات المستوردة.

شماس شدد على أنّ الشركات المستوردة دفعت الضرائب المفروضة عليها عندما كانت الدولة تدعم الدولار، مشيرًا إلى أن المواطن هو من استفاد أولًا من الدعم ومن غير المقبول فرض ضرائب إضافية على الشركات.

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