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على وقع إقفال المصارف... دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه

منذ 40 دقيقة
الدولار

الدولار

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يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الجمعة 7\10\2022 39750 ليرة لبنانية للشراء و39650 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أن المصارف عادت إلى الإقفال بعد سلسلة اقتحامات في الأيام الأخيرة والفوضى العارمة التي عمّت.

وتوافقت جمعية المصارف على الإضراب وإقفال كافة فروع المصارف في لبنان والإكتفاء بخدمة الصراف الآلي، وذلك بسبب الإعتداءات التي تتعرض لها مختلف فروع المصارف، ولم يتم تحديد مدة الإضراب.

ومن المرجح أن تكون المصارف قد تعرضت لتهديدات مباشرة بمزيد من الإقتحامات.

تجدر الإشارة الى أن ظاهرة اقتحام المصارف بلغت ذروتها بعد أن احتجز مودع موظفين لأكثر من 11 ساعة في أحد فروع المصارف بمدينة النبطية.

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