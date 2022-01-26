الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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على وقع اشتداد العاصفة.. ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بالكامل؟

منذ 20 ثانية
الثلوج
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على وقع اشتداد العاصفة مساء اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات، وطريق حاصبيا راشيا مقطوع امام جميع المركبات، كما طريق ضهر البيدر مقطوعة امام جميع المركبات.

كما أفادت غرفة التحكم المروري عن انعزال كلي لقرية اليمونة البقاعية من كافة الطرقات وتقدر كمية الثلج المتساقطة بحوالي 90 سم والرؤية سيئة للغاية مع رياح شديدة.

وتجتاح لبنان عاصفة ثلجية وُصفت بالتسونامي الثلجي بفعل قوّتها غير الاعتيادية والتساقط الكثيف للثلوج.

وفي هذا الإطار، وجّه الاب إيلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية وعلم المناخ، نداء إلى المواطنين ودعاهم إلى التنبه جيداً لما ستحمله الساعات الـ24 المقبلة لجهة اشتداد العاصفة الثلجية، حيث أننا سنكون وحتى مساء غد الخميس مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط مكثف للثلوج.

وأكد خنيصر ان الثلوج ستلامس هذه الليلة الـ500 متر أو حتى أقلّ في بعض الاماكن بسبب ارتفاع الرطوبة وانعدام سرعة الرياح، مشيرا إلى ان المناطق التي ترتفع عن 800 متر ستكون مقطوعة بالثلوج، اما الرؤية فستكون معدومة على الارتفاع الذي يريد عن 1000 متر.

وقال: “ما حصل في اسطنبول سيحصل في لبنان والساعات الـ24 ستكون خطرة”.

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