على وقع اشتعال جبهة لبنان.. المستوطنون يُحذّرون حكومتهم "سنهزّ إسرائيل"!

حذّر المستوطنون في شمال فلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بأنهم سيخرجون في تظاهرات وسيهزون “إسرائيل”، ما لم تبدأ الحكومة بمعالجة الوضع في الشمال في غضون يومين.

يأتي ذلك على وقع ارتفاع حدّة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث تتعرّض مستوطنات الشمال المحتلّ لصواريخ وقصف بشكل متكرر يوميًا، مما أدّى إلى نزوح المستوطنين إلى نقاط بعيدة عن الحدود مع لبنان.

وفي أحدث العمليات التي طالت مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، أعلنت “قوات الفجر” – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أنه “في إطار الرد على تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب، والذي استهدف اليوم أيضًا موقعًا للجيش اللبناني في محيط بلدة العديسة، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين، ودعمًا لأهلنا في غزة، حيث يرتكب العدو بحقهم إبادة جماعية لا تحتاج إلى دليل، قامت قوات الفجر بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5/12/2023 بتوجيه رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة”.

وأضافت: “إننا نؤكد على أن صلياتنا الصاروخية ستستمر وتتوسّع كلما تمادى العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وصولًا لردعه وثنيه عن عدوانه”.