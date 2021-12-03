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على وقع الاستعدادات لاستقالة قرداحي.. الدولار يهبط

3 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة انخفاضاً ملحوظاً على وقع الاستعدادات لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.

وتراوح الدولار بين الـ21950 ليرة لبنانية للشراء و22000 ليرة لبنانية للبيع.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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