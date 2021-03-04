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على وقع الانهيار.. إليكم الطرقات المقطوعة حتى الآن

4 - مارس - 2021
قطع طرقات

قطع طرقات

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تستمر الاحتجاجات المنددة بارتفاع سعر صرف الدولار، وتدهور الظروف المعيشية، لليوم الثالث على التوالي.

وقد أقفلت طرقات عدة وأعيد فتحها لاحقا في عدة مناطق لبنانية.

وفيما يلي، صعن أبرز الطرقات المقفلة حاليا:

في بيروت:

طريق ساحة الشهداء عند جامع الأمين

طريق الصيفي بالاتجاهين

جسر الرينغ بالإتجاهين

طريق بشارة الخوري

طريق الغبيري باتجاه السفارة الكويتية

نزلة صهيون الاشرفية

في البقاع:

مستديرة الفرزل باتجاه بعلبك

الطريق الدولي في رياق عند تقاطع الجامعة الأميريكية في بعلبك

في الجنوب:

طريق الجية عن مفرق برجا

طريق الناعمة (فتحت منذ قليل ثم أعيد إغلاقها)

صيدا عند الأوتوستراد الشرقي

اتوستراد صيدا صور في منطقة عدلون

قطع محتجون طريق الاوتوستراد الشرقي في صيدا بالإطارات المشتعلة

في الشمال:

اوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت

كما أفادت المعلومات عن إحراق الإطارات على اوتوستراد الزلقا وأعداد المحتجين إلى ارتفاع، كما تن تحويل السير إلى الطرقات الداخلية في الزلقا بعد قطع المسلك الشرقي للأوتوستراد

 

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