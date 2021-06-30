على وقع الانهيار الشامل.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

يعيش لبنان أيام صعبة يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.
وفي هذا المجال، خرج اللبنانيين عن صمتهم وعمدوا إلى قطع عدد كبير من الطرقات في كافة المناطق اللبنانية.
إذ تم قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين، واوتوستراد شكا بالاتجاهين، وتقاطع عمر بيهم قصقص بيروت، ومستديرة الكولا، وطريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وطريق عام تعلبايا بالاتجاهين، واوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع: بر الياس، شتورا عند مفرق المرج، الرفيد، عزة، جلالا، سعدنايل، تعلبايا، ديرزنون.
الطرقات المقطوعة في طرابلس: القبة، طلعة الخناق.