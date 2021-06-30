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على وقع الانهيار الشامل.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

30 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 7:40 مساءً
قطع الطريق - تعبيرية

قطع الطريق - تعبيرية

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يعيش لبنان أيام صعبة يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية ‏هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم ‏تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات ‏المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام‎.‎

وفي هذا المجال، خرج اللبنانيين عن صمتهم وعمدوا إلى قطع عدد ‏كبير من الطرقات في كافة المناطق اللبنانية.‏

إذ تم قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين، واوتوستراد ‏شكا بالاتجاهين، وتقاطع عمر بيهم قصقص بيروت، ومستديرة ‏الكولا، وطريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وطريق عام تعلبايا ‏بالاتجاهين، واوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع: بر الياس، شتورا عند مفرق المرج، الرفيد، عزة، جلالا، سعدنايل، تعلبايا، ديرزنون.

الطرقات المقطوعة في طرابلس: القبة، طلعة الخناق.

 

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